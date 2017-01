Levi (10) was ten dode opgeschreven. Maar toen werd hij toegelaten tot een revolutionaire kankerstudie

Koen Van De Sype

Leukemie: dat was de diagnose die de kleine Levi Tarkkalan uit Finland eind 2013 kreeg toen hij onwel was geworden in de turnles op school. Drie jaar lang probeerden de dokters alles wat ze konden om de jongen weer beter te maken en hoewel zijn prognose aanvankelijk positief was, had niets resultaat. Maar vorig jaar, op het moment dat de situatie compleet uitzichtloos leek, kwam er opeens een plek vrij in een Noors onderzoek naar een revolutionaire nieuwe kankerbehandeling.

De ziekte van Levi stak de kop op eind 2013, toen hij zich niet lekker voelde worden tijdens het turnen op school. Hij moest enkele dagen het bed houden met flinke koorts en gezwollen gewrichten. Toen hij korte tijd later ook thuis lelijk viel, niet meer recht raakte en verteerd werd door de pijn, gingen zijn ouders met hem naar de dokter. En in zijn beenmerg vond die de oorzaak van alle ellende.



Zeldzaam

De jongen bleek aan een zeldzame vorm van leukemie te lijden. Maar die bleek gelukkig wel goed behandelbaar te zijn. De overlevingskans was 90 procent. "Na de eerste schok, waren we meteen strijdvaardig", vertelt zijn moeder Anni Simone. Er werd begonnen met een chemokuur, die 2,5 jaar zou duren. Daarna moest de jongen weer gezond zijn. In december 2014 kwam er echter opnieuw slecht nieuws.

Jacky Lafon: 'Niet meer meetellen, dat doet pijn'

Er was een nieuwe opstoot van kankercellen ontdekt. Iets wat voorkomt bij één op vijf behandelde patiënten. En dat maakte dat de prognoses opeens veel minder goed werden. Levi werd meteen naar voren geschoven op een lijst voor een beenmergtransplantatie. In augustus 2015 kreeg hij donorcellen in het ziekenhuis in Helsinki.



Verzwakt

Maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. In november van dat jaar bleek de leukemie nog altijd in zijn lichaam te zitten. En de jongen was intussen zo verzwakt en dat hij niet lang meer te leven had. Tot er begin vorig jaar iets gebeurde dat zijn kansen deed keren. In Oslo bleek een plek vrij te zijn gekomen in een nieuw kankeronderzoek voor kinderen rond CAR-T-celtherapie. Dat focust op de transplantatie van T-cellen uit het eigen bloed, de immuuncellen van het menselijke lichaam. Die werden in het onderzoek genetisch gemanipuleerd, zodat ze kankercellen konden herkennen en aanvallen.



Hoop

"Het betekende plots dat er weer hoop was", aldus zijn vader Janne. "Enkele miljoenen van zijn T-cellen werden afgenomen en naar de Verenigde Staten gestuurd voor behandeling. Enkele weken later waren ze terug in Oslo. In een klein, onbeduidend bloedzakje. En dat kreeg hij toegediend." © Janne Tarkkalan .