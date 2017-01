Nieuwe Amerikaanse minister van Defensie bevestigt steun aan NAVO

Door: redactie

De nieuwe Amerikaanse Buitenlandminister James Mattis (rechts) arriveert op het Pentagon voor zijn eerste werkdag. © ap.

De nieuwe Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft gisteren in een telefoongesprek met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zijn steun uitgedrukt voor de NAVO. Dat meldt Pentagon-woordvoerder Jeff Davis.

President Donald Trump heeft tijdens zijn campagne zwaar uitgehaald naar de NAVO, en noemde de alliantie ook na zijn verkiezing "achterhaald", omdat ze zich niet concentreert op het bestrijden van terrorisme. Hij heeft ook kritiek op de NAVO-lidstaten die te weinig geld betalen. Mattis had, net als verschillende andere genomineerden voor topfuncties in Trumps kabinet, eerder al zijn steun uitgesproken voor de NAVO.



Ex-opperbevelhebber

Mattis, zelf een ex-opperbevelhebber van de Allied Command Transformation van de NAVO, belde Stoltenberg op zijn eerste dag als minister van Defensie om het belang van de trans-Atlantische alliantie in de verf te zetten, aldus woordvoerder Davis. "De twee leiders hebben het belang besproken van onze gedeelde waarden, en de minister benadrukte dat de VS steeds eerst naar Europa kijken wanneer ze zoeken naar bondgenoten om deze waarden mee te verdedigen."



Daarnaast sprak Mattis met de Britse en Canadese ministers van Defensie Michael Fallon en Harjet Sajjan.



Onwrikbaar engagement

Tijdens zijn gesprek met Fallon drukte Mattis eveneens het "onwrikbare" engagement van de VS tegenover de NAVO uit. Mattis stelde ook dat hij vertrouwen heeft in de nauwe relatie tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk op vlak van defensie, die een van de hoekstenen is van de Amerikaanse binnenlandse veiligheid.



Met zijn Canadese collega besprak Mattis dan weer "het vitale belang" van het engagement van hun landen tegenover het militair commando dat bevoegd is voor de beveiliging van het luchtruim van de VS en Canada (Norad). Ze benadrukten bovendien het belang van de relaties tussen de VS, Canada en Mexico voor de verdediging van Noord-Amerika.