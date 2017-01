Noord-Ierse gezondheidsminister nieuwe leider van Sinn Féin

Door: redactie

23/01/17

Michelle O'Neill wordt de nieuwe voorzitter van Sinn Féin. © getty.

De Noord-Ierse minister van Gezondheid Michelle O'Neill (40) is de nieuwe voorzitter van de nationalistische partij Sinn Féin. Ze volgt de 66-jarige Martin McGuinness op die wegens gezondheidsredenen de politiek vaarwel heeft gezegd.

Martin McGuinness. © getty.

McGuinness was tot twee weken geleden ook nog vicepremier in de coalitieregering met de unionistische DUP (Democratic Unionist Party). Hij stapte op in de nasleep van de regeringscrisis rond het Renewable Heating Incentive (RHI), een plan dat bedrijven via subsidies aanmoedigt te investeren in duurzame energie. Dat plan blijkt de belastingbetaler 490 miljoen pond (560 miljoen euro) te kosten omdat heel wat bedrijven er misbruik van maken.



Sinn Féin weigerde een nieuwe vicepremier aan te stellen, wat leidde tot de val van de regering. Daarom worden op 2 maart nieuwe regionale parlementsverkiezingen georganiseerd in Noord-Ierland.