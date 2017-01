Scholier weigert 5,8 miljoen euro: "Mijn project zal later nog veel meer waard zijn"

Sven Van Malderen

23/01/17 - 16u26 Bron: Daily Mail

© Kos.

Een Britse scholier heeft voor zijn nieuwste digitale vondst een bod van maar liefst vijf miljoen pond (5,8 miljoen euro) afgewimpeld. Vanuit zijn slaapkamer had Mohammed Ali (16) een site ontwikkeld die u moet helpen geld uit te sparen. Amerikaanse investeerders hadden interesse in het concept, maar vangen nu bot. Eerder had de tiener ook al met het nodige succes een eigen videogame en een financiële app voor de beurs ontwikkeld.

Ali schoof samen met zijn 60-jarige zakenpartner Chris Thorpe aan tafel in Londen. "Eigenlijk waren we daar om een investering te bespreken, maar die Amerikanen wilden meteen het hele bedrijf kopen. Ik ga het exacte bedrag niet zeggen, maar het was meer dan vijf miljoen pond. Alleen beseften ze niet dat ik alle technologie ontwikkeld had die er voor nodig was. We hebben het bod, dat net voor Kerstmis in onze bus viel, beleefd geweigerd."



Waarom toch, vragen heel wat mensen zich af. "Wel, als het concept nu al miljoenen waard is, wat zal dat niet geven als mensen het daadwerkelijk gaan gebruiken? Ik besef dat er voor mij een groot risico aan verbonden is, maar we willen van Weneed1 echt een begrip maken. Het grote voordeel is dat we geen concurrentie hebben, noem het een Bloomberg voor het grote publiek."



Knappe bol

Het originele concept kwam van Thorpe: in 2009 begon hij al te experimenteren met 'omgekeerde marketing', waarbij kopers online in contact zouden gebracht worden met verkopers. Alleen had hij nog een 'knappe bol' nodig om zijn ideeën in programmeertaal om te zetten. Toen de BBC een item over de indrukwekkende computervaardigheden van Ali uitzond, viel de puzzel in elkaar.



"Er zal bij ons van alles te vinden zijn, van eigendommen tot elektronica. Ik heb een speciaal algoritme ontwikkeld waarbij de prijzen in real time aangepast worden. De start is voorzien op 28 januari. Ik hoop dat ik kan inspireren en dat ook andere tieners zo hun kans zullen wagen in het zakenwereldje."