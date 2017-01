Tien illegale migranten komen om bij schipbreuk in Maleisië

Door: redactie

23/01/17 - 14u56 Bron: AFP

Archiefbeeld. © epa.

Bij de schipbreuk van een boot die ervan wordt verdacht illegale Indonesische immigranten te hebben vervoerd zijn tien mensen omgekomen en is een dertigtal vermist. Dit hebben de Maleisische autoriteiten vandaag bekendgemaakt.

Op een strand nabij de oostelijke kuststad Mersing zijn de lijken van zes vrouwen en vier mannen aangetroffen, zo heeft de Maleisische Dienst voor Kustbewaking (MMEA) gezegd.



"Wij denken dat er zowat veertig Indonesiërs op de boot waren en dat het om illegale immigranten ging", verduidelijkte een woordvoerder van het bureau. In de regio doet zich geregeld dit soort ongevallen voor.



Het schip kwam uit Maleisië. Het is waarschijnlijk gekapseisd omdat het in woelig water overladen voer, meent de MMEA. Twee mensen zijn gered en gehospitaliseerd. De autoriteiten zoeken naar de andere passagiers.