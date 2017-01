Rechtszaak moordenaar Pim Fortuyn gaat na week vertraging van start

Door: redactie

23/01/17

Advocaat Willem Jebbink van Volkert van der G. © anp.

Met een vertraging van bijna een week is vandaag toch de zaak tegen Volkert van der G. begonnen in de rechtbank in Amsterdam. De moordenaar van Pim Fortuyn is daarbij zelf ook aanwezig. Het openbaar ministerie wil dat hij weer de gevangenis in gaat, omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating zou hebben geschonden.