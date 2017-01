Frietjes en toast: bruin = kankerverwekkend

Door: redactie

23/01/17 - 11u37

Vuistregel: frietjes nooit donkerder dan goudgeel bakken. © thinkstock.

Het Britse agentschap voor voedselveiligheid waarschuwt dat het roosteren en bakken van zetmeelrijke voedingsstoffen het risico op kanker verhoogt. Te bruin geroosterd brood, frietjes die een tint donkerder dan goudgeel zijn gefrituurd, gebakken aardappelen: ze bevatten acrylamide, een chemisch bestanddeel dat zich vormt in zetmeelrijke voedingsproducten die boven 120 graden gekookt worden. Dunne frietjes en chips zijn de grootste boosdoeners.

Een informatiecampagne moet de Britten leren het risico te beperken door te opteren voor een goudgele kleur wanneer ze frituren, roosteren, bakken, grillen en toasten.



Acrylamide komt in hoge concentraties voor in heel wat voedingsproducten: van ontbijtgranen over frieten tot koekjes en chips, maar ook in koffie, pizza, zwarte olijven en kindervoeding.



Daarnaast bevatten ook wortelgroenten zoals aardappelen, zoete aardappelen, rode biet, raap en pastinaak hoge concentraties acrylamide wanneer ze te bruin worden geroosterd of gefrituurd. Naast de hoge kooktemperatuur zorgt ook een langere kooktijd voor hogere concentraties acrylamide.



Dunne frietjes en chips bevatten de hoogste concentraties.



Acrylamide vormt zich door een chemische reactie tussen bepaalde suikers en het aminozuur asparagine. Koken, stomen en klaarmaken in de microgolfoven levert die reactie in veel mindere mate op.



Tests met muizen hebben uitgewezen dat hoge dosissen acrylamide voor hersenschade en kanker kunnen zorgen. Experts zijn van oordeel dat de stof ook bij mensen kanker kan veroorzaken.



Volgens het Amerikaanse agentschap voor milieubescherming is het "waarschijnlijk" dat acrylamide kankerverwekkend is voor mensen, ook het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de WHO stelt dat het "waarschijnlijk kanker veroorzaakt bij mensen".



De Britse campagne geeft enkele vuistregels om de inname van acrylamide te beperken. Zo moet je voor goudgeel gaan wanneer je zetmeelrijke voedingsproducten frituurt, roostert of bakt.



Belangrijk is ook dat je aardappelen niet in de koelkast bewaart, maar op een donkere plek waar het niet kouder wordt dan 6 graden. Hoe langer aardappelen bewaard worden, hoe meer acrylamide ze kunnen vormen.