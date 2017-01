Europol klist bende kunstsmokkelaars

Door: redactie

23/01/17 - 10u09 Bron: DPA, Belga

Het kantoor van Europol in Den Haag. © anp.

De Europese politiedienst Europol heeft in samenwerking met de politiediensten van achttien landen een kunstsmokkelaarsbende geklist. Vijfenzeventig mensen werden daarbij opgepakt in oktober en november vorig jaar. Meer dan 3.561 kunstwerken en voorwerpen werden in beslag genomen. Dat maakt Europol bekend.