Zes kinderen gedood bij luchtaanvallen in Homs

Door: redactie

23/01/17 - 03u00 Bron: Belga

Syrische kinderen in een vluchtelingenkamp. © reuters.

Negen burgers onder wie zes kinderen zijn gisteren gedood bij luchtaanvallen van het Syrische regime op rebellengebied in de provincie Homs. Dat zei het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), dat waarschuwde dat het geweld niet is opgehouden sinds de wapenstilstand.

Het dorp Taldo in het noorden van de provincie werd twee keer aangevallen. Daarbij kwamen acht burgers om, onder wie vijf kinderen, aldus het SOHR. Een zesde kind kwam om bij een luchtaanval op een dorp in de buurt van Kafr Laha. De rebellengroepen controleren verschillende dorpen in de provincie Homs. De twee belangrijkste, Rastane en Talbissé, worden belegerd door regimetroepen.



Wapenstilstand

Volgens het SOHR vindt er in Syrië ondanks de wapenstilstand nog steeds geweld plaats, al is dat minder intens en minder dodelijk.



Het wapenstilstandsakkoord is sinds 30 december van kracht en kwam er op initiatief van Rusland en Turkije, die respectievelijk het regime en de rebellen steunen.