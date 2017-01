Een dode en zes gewonden bij schietpartij in winkelcentrum San Antonio

Door: redactie

23/01/17 - 00u06 Bron: NBC, Twitter

San Antonio's Mayor now says the mall shooting is deadly; police searching for 2nd suspect. https://t.co/Ds31aBzLXa pic.twitter.com/km4MQlUBdo — NBC DFW (@NBCDFW) January 22, 2017

In een winkelcentrum in San Antonio, in de Amerikaanse staat Texas is bij een schietpartij een persoon doodgeschoten. Zes personen raakten gewond. Volgens de politie heeft "een goede Samaritaan" proberen tussen te komen toen hij een winkeldiefstal zag gebeuren, maar werd hij daarop zelf doodgeschoten.