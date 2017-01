Outsider Hamon klopt ex-premier Valls als socialistische presidentskandidaat

Door: redactie

Hamon (links) en Valls (rechts). © afp.

Benoît Hamon heeft de eerste ronde van de voorverkiezingen bij de Franse socialisten gewonnen. De gewezen Franse premier Manuel Valls werd tweede, maar lijkt in het stof te zullen bijten nu Hamon de steun krijgt van de derde kandidaat, Arnaud Montebourg.

De 49-jarige Hamon, gewezen minister van Onderwijs, ligt verrassend op kop met 35 procent van de stemmen. Manuel Valls, die eind vorig jaar ontslag nam als premier, komt uit op 32 procent. Hamon en Valls zullen het volgende week zondag tegen elkaar opnemen om in een beslissende tweede ronde uit te maken wie de presidentskandidaat wordt van de PS. De uitkomst van de eerste ronde is verrassend, aangezien Valls de favoriet was bij de voorverkiezingen. Hij wordt gezien als de meest bedrijfsvriendelijke kandidaat, die als premier onder president Hollande een fel omstreden arbeidswet doordrukte. Die maakt het voor werkgevers gemakkelijker om werknemers te ontslaan en aan te nemen.

Hoop en vernieuwing

Hamon is een voormalig Europees parlementslid en de voormalige minister van Onderwijs. Van 2008 tot 2012 was hij ook de woordvoerder van zijn partij. Hij heeft gepleit voor een vermindering van de werkuren en een universeel inkomen.



Hamon spreekt van "een duidelijke boodschap van hoop en vernieuwing". "Het komt er nu op aan de mobilisatie van de eerste ronde meer kracht te geven", zegt Hamon, die verder nog zijn tegenkandidaat Arnaud Montebourg bedankt voor de steun. Montebourg haalde, volgens de voorlopige resultaten, 19 procent van de stemmen en is derde.



Aan boord van een schip op de Seine, waar zijn aanhangers verzamelden, zegt Hamon dat de "oude recepten, de oude politiek en oude oplossingen die niet meer werken afgedaan hebben". "Ik ben ervan overtuigd dat de linkse kiezers niet gelaten gestemd hebben, maar uit overtuiging. Ze beslisten van de sociale en de ecologische kwestie de twee woorden van een nieuw project te maken dat gericht is op de toekomst. Niet het een of het ander, maar het een met het ander", klinkt het overtuigd.