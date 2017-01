Gambiaanse dictator Jammeh aangekomen voor ballingschap in Equatoriaal-Guinea

Door: redactie

De voormalige president van Gambia Yahya Jammeh is deze namiddag aangekomen in het Centraal-Afrikaanse Equatoriaal-Guinea. Daar gaat hij in ballingschap. Afgelopen nacht verliet hij, na een verkiezingsnederlaag begin december, alsnog het kleine land dat hij meer dan 20 jaar met ijzeren vuist leidde. Na zijn vertrek uit Banjul maakte hij nog een tussenstop in Guinee - de Guinese president Alpha Condé bemiddelde mee over Jammehs vertrek.

Jammeh had eerst zijn nederlaag toegegeven, maar trok dat enkele dagen later weer in. Omdat hij zowel regionaal, binnen landenorganisatie Ecowas, als in de rest van de internationale gemeenschap compleet geïsoleerd stond, had hij geen andere optie meer dan de macht over te dragen aan zijn rivaal Adama Barrow.



Toch was de regionale troepenmacht, die Ecowas enkele dagen terug Gambia liet binnenvallen, nog nodig om hem finaal de arm om te wringen. Uiteindelijk liet zijn vertrek nog meer dan 24 uur op zich wachten, omdat hij met een delegatie van West-Afrikaanse leiders bleef onderhandelen over de voorwaarden voor zijn vertrek.



Hij zou onder meer amnestie tegen strafrechtelijke vervolging geëist hebben - tijdens zijn heerschappij werd hij door mensenrechtenorganisaties verschillende keren van mensenrechtenschendingen beschuldigd. Het is nog niet duidelijk of deze en andere eisen (zoals de mogelijkheid om deel te nemen aan een volgende stembusgang) ingewilligd werden.



In zijn laatste toespraak zei Jammeh uiteindelijk dat het niet nodig is dat "er ook maar een druppel bloed vergoten wordt".