Helemaal ontstressen? Word bewaker op dit onbewoonde eiland

22/01/17 - 15u46 Bron: Daily Mail

Vier slaapkamers telt het huis op Maatsuyker Island. © Tasmania Parks and Wildlife Service.

Op zoek naar de ultieme relatietest? Zin in een job die niemand anders ter wereld doet? Of het geruzie van de buren meer dan moe? Dan is deze vacature misschien iets voor jou. In Australië zijn ze op zoek naar een koppel dat een oogje in het zeil kan houden op Maatsuyker Island, in de Zuidelijke Oceaan. Een van de vereisten: zonder wifi of televisie kunnen leven.