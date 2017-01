Geen teken van leven meer uit hotel dat ondere lawine bedolven werd

Door: redactie

22/01/17 - 15u41 Bron: Belga

Italië De hulpdiensten krijgen geen teken van leven meer uit het Italiaanse hotel dat woensdag bedolven werd bij een sneeuwlawine. De reddingsoperatie wordt wel nog altijd voortgezet.

Er konden in totaal al negen mensen, onder wie vier kinderen, levend uit het hotel Rigopiano in Farindola worden gehaald. Twee andere mensen overleefden de ramp omdat ze op het moment van de lawine net het gebouw hadden verlaten. Er zijn ook al zeker vijf mensen om het leven gekomen door de lawine.



Intussen is het wel al van vrijdag geleden dat er nog mensen levend vanonder het sneeuw en de puin werden gehaald. De hulpdiensten krijgen al een tijdje geen teken van leven meer van de 23 mensen die nog vermist worden.



"Er is nog altijd hoop. Er is geen teken van leven meer, maar het blijft mogelijk dat we door een muur heen breken en plots weer contact maken. Zo is het ook gegaan met de andere overlevenden", zegt Luca Cari, woordvoerder van brandweer. "Het gebouw is aan de zijkanten en aan de voorkant vernield, maar niet achteraan. We hebben er dus vertrouwen in dat er daar nog delen intact zijn. Maar die plaatsen bereiken is wel een probleem."