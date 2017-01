Franse socialisten kiezen vandaag hun presidentskandidaat

Door: redactie

22/01/17 - 12u45 Bron: Belga

De zeven presidentskandidaten van links. © ap.

In Frankrijk zijn deze ochtend meer dan 7.000 stembureaus geopend voor de eerste ronde van de voorverkiezingen bij de Franse socialisten. Nog tot 19 uur kan er gestemd worden op een van de zeven kandidaten die naar de socialistische nominatie voor de presidentsverkiezingen dingen.

In de opiniepeilingen steken drie kandidaten er bovenuit: ex-premier Manuel Valls, Arnaud Montebourg (oud-minister van Economie) en Benoit Hamon (kortstondig minister van Onderwijs in 2014). De beste twee nemen het volgende week zondag tegen elkaar op in een beslissende tweede ronde van links.



Wie overblijft, neemt het in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 23 april op tegen Francois Fillon (rechts) en Marine Le Pen (extreemrechts). Geen makkelijke opdracht, want de peilingen dichten de socialistische kandidaat weinig kans toe om de eerste ronde te overleven.