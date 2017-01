Stiefmoeder mishandelde kinderen zo erg dat ze water uit toiletpot moesten drinken

Stepmother abused kids so badly they were forced to drink from the toilet https://t.co/hJAe9WjAa1 ^Metro pic.twitter.com/YgUlpf5sFi

Het verhaal van drie Britse meisjes die af te rekenen kregen met een boosaardige (stief)moeder gaat door merg en been. Zestien jaar lang werden ze mishandeld, vernederd en verwaarloosd.

Caroline Sharp mishandelde de kinderen zo erg dat ze 's nachts voedsel moesten stelen en drinken van de toiletpot om niet ondervoed en uitgedroogd te geraken. Indien ze werden betrapt bij het 'stelen' van voedsel, dan volgde een pak slaag.



Vaak werden de kinderen alle sanitaire voorzieningen ontzegd. Zo mocht een meisje zich zes weken niet wassen. Een andere dochter moest het stellen met wat krantenpapier toen ze haar maandstonden kreeg.



Sharp had zelf een dochter maar nam de andere twee meisjes in huis toen hun moeder in 1973 stierf. De mishandelingen vonden plaats tussen 1975 en 1991 maar het misbruik kwam pas in 2015 aan het licht toen één van haar stiefdochters naar de politie stapte.



Plassen

"Ik had zo veel schrik van Caroline Sharp dat ik er alles aan deed om haar te ontwijken", vertelde een stiefdochter. "Wanneer ik boven was en naar het toilet moest, dan plaste ik nog liever in het bed van mijn broertje dan naar beneden te moeten gaan. Hij was nog jong en niet zindelijk, dus ik hoopte dat ze het niet zou merken. Ik voelde me daar erg schuldig over maar ik moest dit doen om meer geweld te voorkomen. De meisjes trokken aan hetzelfde zeel."



Ook de enige dochter van de vrouw getuigde dat ze zelf mishandeld was en zag hoe de andere meisjes het hard te verduren kregen.



Bekentenissen

De nu 65-jarige Caroline Sharp uit Brigg in North Lincolnshire bekende de mishandelingen en werd veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar.



Bij haar arrestatie verklaarde ze aan de politie: "Ik ben geen goed persoon. Als ik de klok kon terugdraaien, zou ik van hen houden. Ik heb hier echt veel spijt van en ben niet trots op wat ik heb gedaan."



De slachtoffers van Caroline Sharp barstten in tranen uit toen ze eindelijk naar de cel werd geleid.