Ex-president Jammeh van Gambia is vertrokken naar Guinee

Door: redactie

21/01/17 - 23u09 Bron: Belga

Yahya Jammeh in november 2016. © afp.

De uittredende Gambiaanse president Yahya Jammeh heeft zijn land verlaten en is met het vliegtuig naar Guinee vertrokken, waar hij volgens bronnen minstens tijdelijk zal worden opgevangen in hoofdstad Conakry. Hij werd eerder op de avond gesignaleerd op de luchthaven van de hoofdstad Banjul met de Guinese president Alpha Conde.

Zaterdagochtend verklaarde Jammeh dat hij dan toch zal opstappen en de macht overdragen aan Adama Barrow, winnaar van de presidentsverkiezingen. Volgens de media heeft hij gevraagd om amnestie te krijgen in ruil voor zijn vertrek. De ex-president, die het land 22 jaar lang met harde had leidde, zwaaide zijn aanhangers op de luchthaven uit. Sommigen hadden T-shirts aan met een foto van Jammeh, en veel aanhangers waren in tranen. Er lag een rode loper klaar op de tarmac.



Het vertrek van Jammeh maakt de weg vrij voor de terugkeer van de in december verkozen president Adama Barrow, die vanwege veiligheidsredenen naar Senegal was gevlucht. Hij zal terugkeren naar het land wanneer het verbond van West-Afrikaanse landen ECOWAS beslist dat het veilig genoeg is voor hem om het land weer binnen te komen, aldus een bron.



Barrow kondigde ondertussen aan dat hij een commissie op poten wil zetten om mogelijke schendingen van de wetgeving door Jammeh tijdens zijn regeerperiode van twee decennia. Hij meldde ook dat hij een kabinet zal samenstellen met leden van alle politieke partijen.



Jammeh weigerde op te stappen nadat hij in december vorig jaar het onderspit delfde bij de verkiezingen. Verschillende West-Afrikaanse landen stuurden eerder deze week soldaten naar Gambia om Jammeh onder druk te zetten om de macht alsnog over te dragen