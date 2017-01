Meer volk op protestmars tegen Trump dan op zijn eigen inauguratie?

Robbe van Lier

21/01/17 - 18u44 Bron: Belga

video Een dag na de eedaflegging van Donald Trump hebben honderdduizenden betogers in Washington DC verzamelen geblazen voor de zogenaamde 'Women's March", een mars voor vrouwenrechten. Veel van de deelnemers vrezen het beleid dat Trump zal voeren. Op beelden uit de Amerikaanse hoofdstad lijkt er vandaag in ieder geval meer volk op de been dan gisteren, bij de inauguratie van Trump als president. Ook in tientallen andere steden overal ter wereld werden soortgelijke marsen gehouden.

Roze 'poezenmutsen' Ook in het Franse Lyon vond er een 'Women's March' plaats. © afp. De demonstranten op de verschillende vrouwenmarsen keren zich tegen de harde taal van Trump. Onder meer zijn oude uitspraak 'Grab them by the pussy' zorgt voor veel protest. Net als zijn uitspraken over minderheden.



De politieke activisten en lobbyorganisaties voor vrouwenrechten die de mars in Washingtond DC organiseren vrezen voor de aantasting van hun rechten onder een president die zich denigrerend uitlaat over vrouwen. Om naast de bloedserieuze boodschap de mars ook een luchtig karakter te geven, zijn demonstranten opgeroepen een roze 'poezenmuts' te dragen.

"Tegen haat, onverdraagzaamheid en vrouwenhaat" De 'Women's March' in Sydney, Australië. © photo news. Niet alleen in Washington DC, waar het idee voor de 'Women's March ontstond, en andere Amerikaanse steden gaan vrouwen (en mannen) vandaag de straat op tegen Donald Trump. In steden over de hele wereld is er vandaag protest. Zo was Sydney één van de eerste steden vandaag waar werd geprotesteerd.



Toch is volgens de organisatoren de 'Women's March' meer dan alleen een protest tegen Trump. "Het gaat over systematische ongelijkheden die in de verf worden gezet door zijn opmars naar het presidentschap. Ik zie dit als acties tegen haat, tegen onverdraagzaamheid en tegen vrouwenhaat", zo liet de organisator van het evenement in Sydney weten.