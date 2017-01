Protest bij start van congres extreemrechtse ENV-fratie in Koblenz

Door: redactie

In de Duitse stad Koblenz is vandaag een congres van start gegaan van de ENV (Europa van Naties en Vrijheid), de eurosceptische en extreemrechtse fractie in het Europees Parlement. Nog voor het begin van het congres, dat wordt bijgewoond door verschillende Europese kopstukken van extreemrechts, vond een korte protestactie plaats.