"Turks parlement heeft zichzelf van de macht beroofd"

21/01/17

Oppositieleider Kemal Kilicdaroglu heeft fel uitgehaald na de stemming in het parlement. © epa.

"21 januari zal de Turkse geschiedenis ingaan als de dag waarop het parlement zich zijn eigen bevoegdheden heeft afgenomen." Dat heeft de Turkse oppositieleider Kemal Kilicdaroglu verklaard na de stemming waarbij de volksvertegenwoordigers het licht op groen hadden gezet voor een grondwetshervorming die de invoering van een presidentieel systeem mogelijk maakt.

Nog volgens Kilicdaroglu, leider van de centrumlinkse partij CHP (Republikeinse Volkspartij), heeft het Turkse parlement "zichzelf van de macht beroofd". Hij stelt dat de Grote Nationale Assemblee van Turkije zijn eigen geschiedenis heeft "verraden". Het is een "ramp" wanneer één persoon alle macht in handen krijgt, klinkt het nog.



De forse uithaal van de oppositieleider komt er nadat een drievijfdemeerderheid in het parlement in de nacht van vrijdag op zaterdag had ingestemd met een grondwetshervorming die de macht van president Recep Tayyip Erdogan vergroot.



Momenteel is het presidentschap in Turkije eerder een ceremoniële functie. Maar met de grondwetsherziening zou de president ook de regeringsleider worden. Hij krijgt dan de macht om ministers aan te duiden en te ontslaan en om de noodtoestand uit te roepen. De president mag ook lid blijven van een politieke partij, wat zijn invloed op het parlement vergroot.



In de amendementen staat bovendien dat de president slechts twee ambtstermijnen aan de macht mag blijven, maar ook dat het parlement in de tweede ambtstermijn nieuwe verkiezingen kan uitschrijven, waarbij de president nog eenmaal kandidaat kan zijn. Die regeling moet ervoor zorgen dat Erdogan tot 2035 aan de macht kan blijven.



De grondwetshervorming wordt wel pas van kracht als ze ook wordt goedgekeurd in een referendum. Die volksraadpleging zal waarschijnlijk in april plaatsvinden.