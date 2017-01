Minstens zestien doden bij ongeval met bus scholieren in Italië

Door: redactie

Bij een ongeval met een bus met Hongaarse middelbare scholieren in Italië zijn zestien inzittenden om het leven gekomen. Nog eens 39 zijn gewond geraakt. Dat heeft de Italiaanse brandweer gemeld.

De bus met scholieren kwam uit Frankrijk en was op doorreis. Bij Verona botste de bus rond middernacht tegen de pijler van een viaduct, waarna het voertuig in brand vloog, berichtte de Italiaanse krant Corriera della Sera. In de bus zaten ongeveer zestig mensen. De scholieren zaten op een gymnasium in Boedapest, zei een woordvoerder van het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken voor de staatstelevisie.



De Hongaarse bus werd bestuurd door een Franse chauffeur. Hij zou onder de slachtoffers zijn, net als zijn familie.