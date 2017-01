VS verzoeken om arrestatie broer Ban Ki-moon

Door: redactie

21/01/17 - 05u24 Bron: ANP, Belga

De voormalig secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon zegt dat hij absoluut geen weet had van de zaak rond zijn broer Ban Ki-sang. © afp.

De Verenigde Staten hebben Zuid-Korea verzocht de broer van voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon te arresteren en uit te leveren. Dat meldde de Amerikaans openbare aanklager Daniel Noble gisteren.

Ban Ki-sang (69) en zijn zoon, Joo Hyun-bahn (38), bijgenaamd Dennis, worden beschuldigd van poging tot omkoping. Ban Ki-sang liet als adviseur het Zuid-Koreaans aannemingsbedrijf Keangnam zijn zoon als makelaar inhuren om de verkoop te regelen van een gebouwencomplex in Hanoi.



Het gebouw behoorde tot de Zuid-Koreaanse groep Keangnam, waarvan Ban Ki Sang een bestuurder was. Hij wilde het geld gebruiken om financiële problemen op te lossen, en hoopte tot 800 miljoen dollar (748 miljoen euro) te verkrijgen.



Vader en zoon betaalden vervolgens 500.000 dollar aan de zelfbenoemde kunst- en modeadviseur Malcolm Harris (52). Die zou als tussenpersoon een functionaris uit het Midden-Oosten omkopen en zo de verkoop regelen van het Vietnamese vastgoed aan een investeringsfonds van een koninklijke familie uit het Midden-Oosten. Harris gaf het geld echter uit aan vliegreizen, hotelovernachtingen, diners en de huur voor appartementen in Manhattan en Brooklyn.



Harris en Joo Hyun-bahn, die beiden vastzitten in New York, ontkennen schuldig te zijn.



Ongelegen

Ex-VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon wordt niet genoemd in het dossier, maar de zaak komt op een ongelegen moment voor de recent bij de VN vertrokken secretaris-generaal, die zich kandidaat wil stellen bij de komende presidentsverkiezingen in zijn land. Hij bood vandaag zijn excuses aan voor de ontstane onrust rond zijn familieleden. In een verklaring zei hij te hopen dat de besprekingen tussen de autoriteiten van Zuid-Korea en de VS 'nauwkeurig en transparant' zijn, zodat er geen reden meer is voor achterdocht in Zuid-Korea.



Ook benadrukte de voormalige VN-chef dat hij "absoluut geen weet" had van de zaak.