"Princiepsakkoord over vertrek van Jammeh uit Gambia"

Door: redactie

20/01/17 - 23u56 Bron: Belga

De Senegalese president Macky Sall (links) en Gambia's nieuwe president Adama Barrow (rechts) tijdens het gebed in een moskee in Dakar op vrijdag 20 januari 2017. © afp.

De Mauritaanse en Guinese presidenten hebben vandaag in de Gambiaanse hoofdstad Banjul een princiepsakkoord bereikt met Yahya Jammeh over het vertrek uit Gambia van die laatste. De gesprekken over de voorwaarden van zijn vertrek worden wel nog voortgezet, zo hebben bronnen dicht bij het dossier gemeld.