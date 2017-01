Gambiaanse leider Jammeh verklaart op televisie dat hij zal opstappen

Door: redactie

20/01/17 - 23u56 Bron: Belga

De Senegalese president Macky Sall (links) en Gambia's nieuwe president Adama Barrow (rechts) tijdens het gebed in een moskee in Dakar op vrijdag 20 januari 2017. © afp.

De Gambiaanse leider Yahya Jammeh, die volgens de wet woensdag de macht had moeten overdragen aan zijn opvolger Adama Barrow, heeft gisteren in een televisietoespraak verklaard dat hij dan toch zal opstappen. "Er moet geen enkel druppel bloed vloeien", aldus Jammeh.

"Ik heb vandaag met eer en geweten beslist om op te stappen als leider van deze geweldige natie, en ik ben de Gambianen oneindig dankbaar", aldus Jammeh, die tijdens zijn toespraak geen melding maakte van zijn opvolger Barrow. Die laatste verblijft momenteel in Senegal.



De mededeling van Jammeh volgde na uren van overleg tussen Jammeh en West-Afrikaanse bemiddelaars in de Gambiaanse hoofdstad Banjul. Eerder raakte al bekend dat er een princiepsakkoord bereikt over het vertrek van Jammeh.



Jammeh regeerde Gambia sinds 1994 met een ijzeren vuist en weigerde op te stappen nadat hij het onderspit delfde bij de verkiezingen van december. Verschillende West-Afrikaanse landen stuurden eerder deze week soldaten naar Gambia om zo Jammeh onder druk te zetten om de macht over te dragen aan Barrow.



"Blijkbaar zijn de zaken bijna geregeld. Jammeh heeft geaccepteerd om op te stappen. De onderhandelingen draaien nu rond de basis voor zijn vertrek en de voorwaarden van dat vertrek", zei een Mauritaanse bron eerder op vrijdag. "Men moet een land vinden voor zijn ballingschap dat ver genoeg ligt van Gambia om te vermijden dat Yahya Jammeh tussenkomt in het democratische proces in zijn land", aldus de bron nog. "Maar we moeten voorzichtig blijven tot morgen."



Volgens een diplomatieke zal het finale akkoord niet zullen worden afgesloten tussen Jammeh, Condé en de Mauritaanse president Mohamed Ould Abdel Aziz, maar wel tussen de nieuwe Gambiaanse president Adama Barrow, die momenteel in Senegal verblijft, en zijn voorganger.



"Het wordt een gemeenschappelijke verklaring tussen Barrow en Jammeh", aldus de bron, die toevoegt dat de West-Afrikaanse troepen die gemobiliseerd werden om druk te zetten bij Jammeh om op te stappen, ter plaatse zullen blijven tot Jammehs vertrek.