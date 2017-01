Mogelijk duizenden Noord-Ierse kinderen misbruikt tussen 1922 en 1995

Door: redactie

20/01/17 - 21u20

Slachtoffer Margaret McGuckin staat de pers te woord. © afp.

Zeker honderden, maar mogelijk duizenden Noord-Ierse kinderen zijn de vorige eeuw misbruikt en mishandeld in opvanghuizen die onder leiding stonden van de overheid, liefdadigheidsinstellingen en de kerken.

Dat is te lezen in een 2.300 pagina's tellend rapport dat vandaag in Belfast is gepresenteerd. De onderzoekscommissie spreekt van 'wijdverbreid fysiek, psychologisch en seksueel misbruik van jonge kinderen tussen 1922 en 1995.' Bij 20 van de 22 onderzochte instanties bleek sprake te zijn van misstanden.

Het rapport hekelt het gebrek aan toezicht en controle van justitie, de overheid en de instellingen zelf op de misstanden: "De opvanghuizen waren meer bezig met het beschermen van hun reputatie en geheimhouden van de misstanden, dan aan het bestrijden ervan".



Slachtoffers van het misbruik, die bij de presentatie van het rapport aanwezig waren, applaudisseerden langdurig na het voorlezen van de conclusies. "Op deze erkenning van ons leed hebben we ons leven lang gewacht", zegt slachtoffer Margaret McGuckin die zich inzet voor het lot van medeslachtoffers.



Gezicht van campagne

McGuckin is het gezicht van de campagne, maar ze heeft ook een persoonlijke reden om aandacht voor de slachtoffers te vragen: haar 62-jarige broer Kevin die hulpbehoevend is. Hij heeft een leerprobleem, waarvan Margaret denkt dat het komt door wat hij als kind heeft meegemaakt.



Hun moeder liep weg toen ze nog kind waren en liet beiden achter bij hun vader. Een buurtbewoner rapporteerde de kinderen echt bij jeugdzorg, waardoor ze uit elkaar werden gehaald en ondergebracht in tehuizen. Met Margaret aan zijn zijde vertelt Kevin hoe hij in het Rubane tehuis, door 'de broeders en de jongens', elke avond en ochtend werd misbruikt.



Met de 'jongens' bedoelt Kevin de oudere bewoners van het tehuis, zegt Margaret tegen de BBC. Kevin zou ook fysiek mishandeld zijn. "Dat is een emotionele ramp, die doorwerkt in de rest van je leven. Ongeacht je familie is het bijna onmogelijk relaties aan te gaan met anderen", zegt McGuckin.