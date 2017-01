Amerikaanse bommen doden 100 leden al-Qaida

Door: redactie

20/01/17 - 20u09 Bron: ANP

Een B-52-bommenwerper. © reuters.

Bij een Amerikaanse luchtaanval donderdag op een kamp van al-Qaida in Syrië zijn meer dan honderd strijders gedood. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Defensie vandaag bekend.

De aanval was gericht op een kamp in de provincie Idlib, niet ver van de stad Aleppo. Het was de tweede aanval op terroristische doelen binnen een etmaal. Woensdag werden al tachtig IS-strijders gedood in Libië.



Volgens een niet bij naam genoemde medewerker van Defensie voerde een B-52-bommenwerper de aanval uit. Er zouden veertien bommen op het kamp zijn gedropt. Er zouden geen burgerslachtoffers zijn gevallen.