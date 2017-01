Terreuraanslag in Wenen verijdeld

© afp.

Deze avond heeft een speciale politie-eenheid een terreurverdachte opgepakt in Wenen. Volgens de autoriteiten heeft men een aanslag met springstoffen in de Oostenrijkse hoofdstad kunnen verijdelen. Dat bevestigde de minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Sobotka.

Wolfgang Sobotka tijdens een inderhaast samengeroepen persconferentie. © afp.

"Tijdens de afgelopen dagen waren er aanwijzingen dat er een aanslag in Wenen gepland werd", verklaarde Thomas Keiblinger, woordvoerder van de politie. Die informatie had men ontvangen van buitenlandse inlichtingendiensten.



De verdachte jongemman, die op vrijdag van Duitsland naar Oostenrijk was gereisd, werd continu in de gaten gehouden. Rond 18 uur viel een anti-terreureenheid dan binnen in een huis in het district Favoriten.



"De verdachte is opgepakt. Hij is in bewaring genomen. Er moet immers nog heel wat uitgeklaard worden", aldus Keiblinger.



Het zou gaan om een 18-jarige Oostenrijker met een migratie-achtergrond, dat verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Sobotka tijdens een inderhaast georganiseerde persconferentie. Om het lopende onderzoek niet in gevaar te brengen, geeft het gerecht geen verdere details.



Volgens de krant Krone Zeitung was de jongeman in het bezit van een zelfgemaakt explosief. De krant zegt dat de verdachte lid is van een "radicaal-islamistische" groep uit Albanië met sympathieën voor terreurbeweging Islamitische Staat (IS).



De autoriteiten vragen aan de bevolking om waakzaam te zijn op drukke publieke plaatsen en de vondst van achtergelaten pakketten te melden.



De Oostenrijkse politiediensten verkeren in opperste staat van paraatheid. Er is versterking onderweg naar Wenen.