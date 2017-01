Drugsbaron 'El Chapo' zal geen doodstraf krijgen in VS

Door: redactie

20/01/17 - 17u45 Bron: DPA, AFP

Joaquin 'El Chapo' Guzman, gisteren bij zijn uitlevering uit Mexico aan de VS. © afp.

De beruchte Mexicaanse drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzman, die gisteren uitgeleverd werd aan de Verenigde Staten, zal niet veroordeeld kunnen worden tot de doodstraf. Dat heeft de Mexicaanse overheid duidelijk gemaakt. Guzman verschijnt vandaag al in New York voor een rechter.

"In alle uitleveringsverzoeken heeft de Amerikaanse regering gegarandeerd dat hij niet geëxecuteerd wordt", zo zegt Alberto Elias Beltran, de Mexicaanse openbare aanklager die bevoegd is voor internationale dossiers. Ook een bilateraal uitleveringsverdrag tussen Mexico en de VS sluit de doodstraf expliciet uit. Hij riskeert wel een extreem lange gevangenisstraf.



Guzman werd gisteren door Mexico uitgeleverd aan de VS. Hij moet zich daar verantwoorden voor onder meer moord, drugshandel, georganiseerde misdaad en het witwassen van geld. El Chapo, die ooit de machtigste drugsbaron ter wereld was, zou als leider van het Sinaloa-kartel verantwoordelijk zijn geweest voor die feiten. Er lopen aanklachten tegen hem in verschillende Amerikaanse staten, waaronder New York, Californië en Texas.



De drugsbaron zal vrijdag in New York voor een rechter verschijnen, zo meldt Robert Capers, federale procureur in de staat New York.