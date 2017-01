Miljoenenclaim voor bedrijf dat omstreden borstimplantaat certificeerde

Door: redactie

20/01/17

© afp.

TÜV, het Duitse bedrijf dat de omstreden borstimplantaten van het Franse PIP heeft gecertificeerd, moet de 20.000 slachtoffers elk minstens 3.000 euro schade vergoeden. Dat besliste de handelsrechtbank van Toulon vandaag. De factuur voor TÜV zal dus minstens 60 miljoen euro bedragen, maar kan nog verder oplopen.

PIP (Poly Implants Prothèses) is het bedrijf achter de lekkende borstimplantaten die bij honderdduizenden vrouwen wereldwijd gezondheidsproblemen veroorzaakten. Het bedrijf werd door de Franse autoriteiten gesloten in 2010, toen het schandaal aan het licht kwam. Stichter Jean-Claude Mas werd vorig jaar door het hof van beroep in Aix-en-Provence tot vier jaar cel veroordeeld.



De man zou gel van minder kwaliteit hebben gebruikt, waardoor de implantaten makkelijker scheurden, met irritatie of ontsteking tot gevolg. De rechter in beroep erkende dat Mas het Duitse keuringsbedrijf TÜV jarenlang foutieve informatie zou hebben gegeven over de samenstelling van de gel, maar van de rechter in Toulon moeten de Duitsers toch opdraaien voor de kosten.



Zelfs als TÜV alsnog beroep aantekent, werkt dat niet opschortend. "Het definitieve bedrag zal na expertise worden vastgelegd, maar TÜV moet nu al 3.000 euro per persoon overmaken", aldus Laurent Gaudon, die ongeveer 7.000 vrouwen vertegenwoordigt. De procedure in Toulon werd ingediend door 20.000 slachtoffers, voornamelijk Latijns-Amerikanen, en een achttal buitenlandse distributeurs van de implantaten.



Cécile Derycke, de advocate van TÜV, merkte vrijdag op dat de beslissing in Toulon "in totale contradictie is met een lange reeks van vaststellingen van rechters en autoriteiten die de zaak-PIP ten gronde hebben bestudeerd (...) De rechter in Toulon blijft enkele erg duidelijke elementen in het dossier ontkennen". Volgens de advocate heeft het bedrijf zijn certificering ernstig en perfect in overeenstemming met de regulering uitgevoerd.



TÜV gaat in beroep.