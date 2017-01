Medewerker van Starbucks lacht stotteraar uit door dit op koffiemok te schrijven

Door: Karen Van Eyken 20/01/17 - 16u55 Bron: The Mirror

© ap.

Richard Procter uit het Britse Kent heeft een spraakgebrek en is omwille daarvan al vaker het slachtoffer van smakeloze grappen geweest. Meestal kan hij het makkelijk achter zich laten maar na de gemene behandeling die hij kreeg van een medewerker van Starbucks, denkt hij eraan juridische actie ondernemen.

Toen Richard vorige vrijdag een koffie ging halen in het filiaal van Starbucks nabij het station van Kent, werd hij vernederd door de kwetsende manier waarop de barista zijn naam op de mok had geschreven. "RRR... ichard" stond er op de beker, alluderend op de wijze waarop de klant worstelde met het uitspreken van zijn naam. De man was helemaal van zijn melk.