Al 45.000 mensen weggevlucht uit Gambia

Door: redactie

20/01/17 - 14u51 Bron: Belga

Auto's wachten aan de grens tussen Gambia en Senegal. © reuters.

Als gevolg van de dreigende onrust, vluchten steeds meer mensen weg uit Gambia. Tot nu toe hebben ongeveer 45.000 mensen, vooral vrouwen en kinderen, het West-Afrikaanse land verlaten. Dat heeft VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vandaag meegedeeld in Genève.

"De komende dagen worden cruciaal. Er zouden nog meer mensen het land kunnen verlaten als de huidige situatie niet snel op een vreedzame manier wordt opgelost", zegt UNHCR-woordvoerder Babar Barloch. "De mensen zijn bezorgd over wat er nog kan komen."



Gambia wordt volledig door Senegal omringd. Volgens de woordvoerder van UNHCR bevinden de meeste van de 45.000 vluchtelingen zich dan ook in Senegal. Maar zeker 800 mensen zijn al in zuidelijke richting doorgetrokken naar Guinee-Bissau.



De onrust in Gambia ontstond toen uittredend president Yahya Jammeh weigerde om zich neer te leggen bij zijn verkiezingsnederlaag tegen uitdager Adama Barrow. Om hem tot aftreden te dwingen, waren soldaten van de West-Afrikaanse regionale organisatie Ecowas donderdag het land binnengetrokken. De militaire operatie werd vrijdagmorgen wel tijdelijk stopgezet om Yahya Jammeh een laatste kans te geven om af te treden



De vroegere Britse kolonie Gambia behoort volgens de VN tot de twintig armste landen ter wereld.