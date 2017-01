Zo'n 2.000 mensen brengen nacht door op ingesneeuwde snelweg in Spanje

Door: redactie

20/01/17

Volgens de regionale hulpdiensten zaten op de A-3 tussen Madrid en Valencia honderden voertuigen vast in de file die door de sneeuw werd veroorzaakt. © getty.

In het oosten van Spanje hebben ongeveer 2.000 mensen de afgelopen nacht bij vriestemperaturen moeten doorbrengen op een ingesneeuwde snelweg. Volgens de regionale hulpdiensten zaten op de A-3 tussen Madrid en Valencia honderden voertuigen vast in de door de sneeuw veroorzaakte file. De situatie werd nog bemoeilijkt toen in Buñol, bij Valencia, een hoogspanningsmast instortte.

"We schatten dat vandaag nog rond de duizend automobilisten op de A-3 in hun voertuig vastzitten", zegt José María Angel, die de hulpdiensten in Valencia coördineert. Hij verzekert dat er met man en macht wordt gewerkt om de snelweg weer vrij te maken. Medewerkers van het Rode Kruis en de militaire noodhulpeenheid UME worden sinds donderdagavond ingezet voor de bedeling van dekens, warme dranken en voedsel.



De heftige sneeuwstorm in het oosten van Spanje veroorzaakte ook elders in de regio hinder. In Albacete, 250 kilometer ten zuiden van Madrid, stonden vijf hogesnelheidstreinen met in totaal 1.500 passagiers donderdagavond urenlang geblokkeerd.