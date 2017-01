Oprichter Free Record Shop overleden

Door: redactie

20/01/17

Hans Breukhoven. © anp.

In zijn woonplaats Londen is de Nederlandse zakenman Hans Breukhoven overleden op zeventigjarige leeftijd. Dat heeft zijn vriend en voormalige zakenpartner Juan da Silva vrijdag bevestigd. Breukhoven was oprichter van de Free Record Shop. De muziekketen ging in 2014 failliet.

Breukhoven opende in 1971 zijn eerste grammofoonplatenwinkel in Schiedam. De naam Free Record Shop kwam door dat Breukhoven zijn winkel niet liet aansluiten bij de toenmalige brancheorganisatie van handelaren in grammofoonplaten. Door in te springen op de opkomende vraag naar muziek, slaagde Free Record Shop erin uit te groeien naar een concern met honderden zaken, dat ook in België actief was,



Een paar jaar voor Free Record Shop in 2014 definitief ter ziele ging, schetste Breukhoven al een somber beeld over platenzaken in het algemeen. "Ik verwacht dat de cd over een aantal jaren hooguit net zo veel verkocht wordt als de lp nu", zo liet hij optekenen. "Jongeren downloaden hun muziek liever, of ze streamen nummers via diensten als Spotify. De gouden tijden zijn wel geweest."



Hij was van 1987 tot 2010 getrouwd met Connie Witteman, beter bekend als zangeres Vanessa. Breukhoven was al lange tijd ziek.