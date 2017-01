Jongeman hardhandig aangepakt door dertien agenten omdat hij... broodje eet op bus

Door: redactie

20/01/17 - 11u39 Bron: AD.nl

video In Nederland is ophef ontstaan nadat een 25-jarige man woensdagmiddag hardhandig werd aangepakt toen hij op een bus een broodje aan het eten was. Liefst dertien agenten stormden het voertuig op nadat de buschauffeur de politie had gebeld. Een vrouw kon alles op camera vastleggen.

De 25-jarige Timothy stapte woensdagmiddag samen met zijn vader de bus op in het Nederlandse Tilburg. De jongeman had een broodje in zijn hand en was van plan het op de bus verder op te eten. "Maar dat was niet naar de zin van de buschauffeur", vertelt Timothy. "Ik moest mijn broodje weggooien." De jongeman wilde daar echter geen gehoor aan geven, waarop de chauffeur een discussie startte. "Hij sprak trouwens heel denigrerend tegen me", vervolgt de twintiger. Uiteindelijk beslist de man de bus toch te starten, tien minuten later stapt de politie aan boord.



Vanaf dat moment wordt alles gefilmd door een medepassagier die achter in het voertuig zit. Agenten spreken Timothy aan. Hij moet de bus uit. Maar de 25-jarige weigert. "Wie zijn zij? God? Ik zou niet weten waarom ik de bus uit moest. Ik had niets gedaan", verklaart hij achteraf.



Maar de discussie met de politie duurt maar even. Twee agenten trekken Timothy uit de bus en houden hem in een bushokje hardhandig vast. "Ik schrok natuurlijk, zo ook mijn vader. Het ging zo snel allemaal." Timothy wordt tegen de grond gewerkt waarna hij in de boeien wordt geslagen. "Ik wilde niet meewerken in de bus, maar eenmaal buiten kreeg ik niet eens de kans meer."



Vier uur in de cel

De Tilburger wordt naar het politiekantoor gebracht en zit ruim vier uur in de cel vooraleer hij verhoord wordt. De politie besluit niets met het voorval te doen. "Zaak geseponeerd, klinkt het. Dus ik kon gaan." Pas dan beseft hij wat zijn arrestatie heeft losgemaakt. Het filmpje is intussen op sociale media gegooid. "Ik ben blij dat dit alles op camera staat. Zo kan iedereen zelf zien waarom ik het hier niet bij laat", aldus de jongeman die een advocaat onder de arm heeft genomen. "De politie heeft me onnodig hard aangepakt."



Nederland reageert verdeeld over wat er is gebeurd. Zo vindt de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries dat de zaak eigenlijk nergens over gaat. "Ik krijg dagelijks zaken op mijn bureau waarbij sprake is van echte misdaad waarvan de dader bekend is, en waar de politie helemaal niets aan doet. Daar komt niet dertien man, daar komt niet eens één man op af."



"Als ik dan zie dat er zoveel machtsvertoon is om een jongen met een broodje in de bus, irriteert dat me. Dan denk ik: er had toch iemand moeten opstaan en zeggen 'dit gaat nergens over'. Zeg tegen die jongen dat hij dit nooit meer moet doen. De aanpak was nu zo overdreven, je zou bijna zeggen: het is een broodje aap geworden." Anderen halen dan weer aan dat de jongeman maar beter gewoon naar de buschauffeur én de politie geluisterd had.



Onveilig

Vervoersbedrijf Arriva laat weten dat de chauffeur zich zeer onveilig voelde. "Om de bus voor een ieder schoon te houden is het niet toegestaan om in de bus te eten. Op het moment dat je instapt, conformeer je je aan die afspraken", aldus de politie.