Zeker 40 jihadisten omgekomen bij bombardementen in Aleppo

Door: redactie

20/01/17 - 11u01 Bron: Belga

Rebbelen van Fateh al-Sham © reuters.

Bij een luchtaanval op een kamp van de terreurgroep Fateh al-Sham in de zwaarbevochten Syrische provincie Aleppo zijn gisteren zeker 40 jihadisten van die terreurgroep om het leven gekomen. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Het is nog niet duidelijk welke luchtmacht het bombardement heeft uitgevoerd. Zowel de Russen als de internationale coalitie onder leiding van de VS opereren in de betrokken regio.



Tijdens de eerste maand van 2017 zijn nu al een honderdtal leden van Fateh al-Sham, het vroegere Al-Nusra Front, gedood bij luchtaanvallen in het noorden van Syrië, onder wie ook een aantal kopstukken van de terreurorganisatie.



Fateh al-Sham is gelieerd aan verschillende rebellenbewegingen in Syrië, die strijden tegen het regime van president Bashar al-Assad.



De terreurbeweging is net als Islamitische Staat niet betrokken in de wapenstilstand die sinds 30 december van kracht is in Syrië, en die door de Russen en de Turken werd onderhandeld.