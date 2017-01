Andrew krijgt na 44 jaar eindelijk een penis. Maar het is niet seks waar hij het meeste naar uitkijkt

Koen Van De Sype

De kans is amper 1 op 20 miljoen, maar het overkwam Andrew Wardle (44) uit Stalybridge bij het Engelse Manchester: hij werd geboren zonder penis. Veertig jaar ging hij op die manier door het leven, maar na vier jaar van operaties is hij nu nog maar één stap verwijderd van een perfect functionerend bionisch lid. En vreemd genoeg is het niet zijn allereerste keer seks waar hij naar uitkijkt.

Andrew als kind. © Andrew Wardle . Wardle werd geboren met blaasextrofie, een afwijking van de urinewegen die ook een impact kan hebben op de voortplantingsorganen. In zijn geval had hij wel testikels, maar geen penis. Veertig jaar ging hij op die manier door het leven, maar dat moet nu veranderen.



Chirurgen van het University College Londen maakten hem namelijk een penis met spierweefsel, zenuwen en huid van zijn armen. Vier jaar lang onderging hij de ene operatie na de andere, maar zijn nieuwe lid staat eindelijk op punt. En is bijna klaar voor gebruik. Lees ook Acht maanden geleden verloor ze zoontje Bas (11). En nu is ook haar man overleden

"Mijn behandeling is een van de duurste die ooit werden uitgevoerd", vertelt hij. "De chirurgen moesten me dan ook alles maken, tot een nieuwe blaas toe. Ik heb nu alles wat ik nodig heb, maar het moet nog de finale afwerking krijgen voor ik mijn nieuwe penis in gebruik kan nemen."



Ondanks alles is het echter niet de eerste keer seks met zijn nieuwe lid waar hij naar uitkijkt. De man schepte eerder al op dat hij al met meer dan 100 vrouwen naar bed was geweest. "Ik heb al enkele jaren een vaste vriendin en er zijn andere manieren om van seks te genieten. Ik denk dat het erger zou zijn mocht je ooit een penis hebben gehad en hem kwijtgeraakt zijn. Fedra en ik zullen voor het eerst op die manier met elkaar naar bed gaan als we er klaar voor zijn."