Geëlektrocuteerde vogel veroorzaakt grote brand in Canberra

Door: redactie

20/01/17 - 09u16 Bron: Belga

© getty.

Een grote brand dinsdag in de buurt van de Australische hoofdstad Canberra is veroorzaakt door een vogel die werd geëlektrocuteerd door een hoogspanningslijn. Dat zegt de bosbrandbestrijdingsdienst vandaag. De geroosterde vogel kwam op droog gras terecht, dat daardoor vuur vatte.

De uit de hand gelopen brand in Taroga in New South Wales verwoestte een gebied van bijna 3.400 hectare en vernielde huizen en voertuigen. Ook veel vee ging op in de vlammen.



De brandweer kon het vuur pas laat op donderdag, nadat het was beginnen regenen, onder controle brengen.