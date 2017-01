Deze knappe vrouw vond dat ze toch een facelift nodig had. Het ging helemaal fout

Koen Van De Sype

20/01/17 - 08u41 Bron: The Independent, Metro

© Carol Bryan .

Sinds ze de veertig naderde, was ze al verscheidene keren bij de plastisch chirurg langsgegaan voor botox tegen de fijne lijntjes in haar gezicht. Maar toen ze 47 jaar werd, besloot Carol Bryan (54) uit Florida ook eens een filler te proberen. Het liep slecht af.

© Carol Bryan . De dokters hadden haar ervan verzekerd dat een beetje extra volume in haar voorhoofd en op haar kaakbeenderen haar een jongere aanblik zouden geven. Maar toen ze in 2009 onder het mes ging, werden twee verschillende fillers met dezelfde spuit ingespoten, ook op plaatsen waar het niet mocht.



Rechteroog

Aanvankelijk had niemand door dat er iets mis was. Het gezicht van Bryan was opgezwollen zoals zo vaak na een cosmetische ingreep. Maar drie maanden later was dat nog altijd het geval. "Ik zag er echt verschrikkelijk uit", vertelt ze over die periode. Daarop werd besloten om een corrigerende procedure uit te voeren, maar dat maakte alles nog erger. Bij de poging om haar voorhoofd te ontzwellen, werd een oogzenuw geraakt, waardoor ze blind werd aan haar rechteroog. Lees ook Acht maanden geleden verloor ze zoontje Bas (11). En nu is ook haar man overleden

Twee mislukte hartoperaties voor Xandee van Touch Of Joy

's Nachts zwelt haar buik op. Ze is niet zwanger. Er blijkt iets veel ergers aan de hand

Drie jaar lang leefde ze als een kluizenaar, waarbij ze zich verborg voor familie en vrienden. "En zelfs voor mezelf, want ik durfde niet meer in de spiegel te kijken", vertelt ze. "Het voelde alsof ik het gezicht had van een buitenaards wezen. Mijn voorhoofd was zo zwaar dat het over mijn ogen zakte en ik het omhoog moest tapen om nog iets te kunnen zien. Ik sloot me thuis op, in mijn kamer. Ik overwoog zelfs om zelfmoord te plegen."



Universiteit

Uiteindelijk kon haar dochter haar overtuigen om opnieuw hulp te zoeken. Ze verhuisden naar Californië en daar onderging Carol opnieuw enkele operaties aan haar gezicht, aan de universiteit. Deze keer met positief resultaat. "De pijn van die procedures is niet echt te beschrijven", zegt ze. "Het ergste was de transplantatie van huid van mijn rug naar mijn voorhoofd. Die duurde 17 uur."



Zonnebril

Ze had van tevoren te horen gekregen dat ze er nooit meer hetzelfde zou uitzien, maar ze is toch tevreden met het resultaat. Ze durft nu weer buiten te komen zonder te proberen zich te verbergen met een grote hoed of een sjaal. En een zonnebril. © Carol Bryan .