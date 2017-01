Vijfde dodelijke slachtoffer in Melbourne: ook baby van 3 maanden sterft aan verwondingen

Door: redactie

Na het incident van vrijdag in de Australische stad Melbourne waarbij een wagen inreed op de menigte in een winkelstraat, is een vijfde slachtoffer overleden. Het gaat om een baby van drie maanden, aldus de Australische media op gezag van de politie van de staat Victoria.

De vijf dodelijke slachtoffers zijn een jongetje van 3 maanden, een meisje van 10 jaar, twee mannen van 25 en 33 en een vrouw van 32. In het ziekenhuis liggen nog 37 gewonden, van wie er 4 nog steeds in kritieke toestand zijn.



Een 26-jarige man reed vrijdag opzettelijk in op voetgangers in de Bourke Street Mall, de belangrijkste winkelstraat in het centrum van Melbourne. De dader kon snel worden opgepakt. Volgens de politie is het incident niet terreurgerelateerd.



"Wreed, choquerend en crimineel"

Volgens Ashton zou de verdachte in het verleden al met psychische problemen hebben gekampt. De politie gelooft ook dat het incident gelinkt is aan een steekpartij die eerder die ochtend plaatsvond. De Australische premier Malcolm Turnbull, die de aanval vrijdag een "wrede, choquerende, criminele aanval" noemde, zal deze middag (plaatselijke tijd) in Melbourne een bloemenkrans neerleggen voor de slachtoffers, aldus een journaliste van ABC News.



Het incident gebeurde vrijdag om 13.30 uur plaatselijke tijd. Op beelden is te zien dat de man vlak voor het incident roekeloos rondjes rijdt op een kruising in de binnenstad. Daarna reed hij het voetpad op om bewust voorbijgangers te raken.



De politie wist de auto te stoppen en loste schoten voordat tien agenten de dader uit zijn auto trokken. De man zou alleen maar ondergoed aangehad hebben.



Al snel werd gevreesd dat bij de slachtoffers een baby was. Getuigen hoorden een moeder roepen 'Waar is mijn baby?' nadat haar koets was meegesleurd door de wagen. Het kindje werd uit de koets geslingerd. Een deel van de koets werd teruggevonden aan een verkeerslicht. Op verschillende foto's is te zien hoe het tweede deel aan de voorruit van de auto zelf is blijven hangen.



Onder de gewonden zouden ook vier andere kinderen zijn.