3 doden, meer dan 20 gewonden: auto rijdt in op menigte in Melbourne

Door: redactie

20/01/17 - 05u24 Bron: Belga

video In de Australische stad Melbourne is een wagen vandaag ingereden op voetgangers. Daarbij vielen minstens drie doden en raakten twintig mensen gewond, meldt de politie van de staat Victoria. Er werd een verdachte opgepakt. De politie sluit een terroristisch motief uit.

Het incident gebeurde om 13.30 uur plaatselijke tijd. "We kunnen bevestigen dat een man opzettelijk is ingereden op voetgangers in de Bourke Street Mall en we tellen op dit moment minstens drie doden en twintig gewonden. We geloven dat dit incident gelinkt is aan een steekpartij die deze ochtend gebeurde in de Southern Metropolitan Regio. We hebben de dader opgepakt, er is momenteel geen bedreiging meer voor het publiek. We kunnen ook bevestigen dat dit incident niet terreurgerelateerd is", aldus de politie tijdens een persconferentie.



Steekpartij

Op beelden is te zien dat de man vlak voor het incident roekeloos rondjes rijdt op een kruising in de binnenstad. Daarna reed hij het voetpad op om bewust voorbijgangers te raken. Dat was rond 13.30 uur, Australische tijd.



De politie wist de auto te stoppen en loste schoten voordat tien agenten de dader uit zijn auto trokken. De man zou alleen maar ondergoed aangehad hebben.