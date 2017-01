Man gedood door krokodil in noorden van Australië

Door: redactie

20/01/17 - 04u28 Bron: Belga

© thinkstock.

In het Australische Northern Territory is een 47-jarige man gedood door een krokodil. Dat melden de Australische media. De man wilde een rivier oversteken in de buurt van het Kakadu National Park en werd gegrepen door het dier.

De regio staat ervoor bekend veel krokodillen te herbergen, en er zijn overal borden die de mensen waarschuwen om niet in het water te gaan.



Volgens de politie wilden drie personen de "Cahill's Crossing" oversteken, een weg naast de East Alligator River die in het regenseizoen onder water staat. De twee vrouwen van het gezelschap konden de overkant van de rivier bereiken, maar de man werd gegrepen door een krokodil. Zijn lichaam werd 2 kilometer verder aangetroffen. De krokodil werd doodgeschoten.



Volgens de locale media was de man een Australiër die in het buurt van het park in een afgelegen dorp woonde.



"Er stroomt best veel water over de weg momenteel door de regen, en het is een beruchte plaats voor krokodillen", aldus de politie van het Noordelijk Territorium aan Northern Territory News.



De laatste dodelijke aanval door een krokodil aan de Cahill's Crossing dateerde van 1987, toen een 40-jarige man stierf toen hij in de rivier viel terwijl hij aan het vissen was met zijn zoon.