Militaire operaties in Gambia opgeschort om overleg laatste kans te geven

Door: redactie

20/01/17 - 03u07 Bron: Belga

© ap.

Het verbond van West-Afrikaanse landen ECOWAS heeft de militaire operatie opgeschort die het gisteren had gelanceerd om Yahyah Jammeh onder druk te zetten om op te stappen. Het wil zo bemiddelaars in Guinee de kans geven om Jammeh te overtuigen vrijwillig op te stappen, wat hij volgens de wet woensdag had moeten doen.