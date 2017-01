Operatie 'Herstel de Democratie': "Militaire interventie in Gambia begonnen"

Door: redactie

Troepen van West-Afrikaanse landen zijn Gambia binnengevallen. Het Senegalese leger meldde dat een regionale troepenmacht van Ecowas is begonnen met operatie 'Herstel de Democratie'.

"We zijn Gambia binnengegaan'', meldde een woordvoerder van het Senegalese leger eerder. Volgens een verklaring zijn "aanzienlijke'' middelen ingezet om de operatie tot een goed einde te brengen. Ook zouden aanvallen zijn uitgevoerd, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt.



Buurlanden dreigden al eerder met de militaire interventie. Ze willen de vandaag be√ędigde president Adama Barrow in het zadel helpen, omdat de langzittende leider Yahya Jammeh weigert op te stappen na een verkiezingsnederlaag.



Het Nigeriaanse leger meldde vandaag dat daadwerkelijk troepen naar Gambia worden gestuurd. Zij moeten de Gambiaanse bevolking gaan beschermen en waken over de veiligheid. De militairen gaan volgens een verklaring deel uitmaken van een coalitie van West-Afrikaanse landen. De Verenigde Staten lieten weten de militaire interventie te steunen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken is het belangrijk om de situatie in Gambia te stabiliseren.