Sinn Fein-topman Martin McGuinness zegt politiek (noodgedwongen) vaarwel

Door: redactie

19/01/17 - 21u24 Bron: AFP

Martin McGuinness. © epa.

Martin McGuinness, toppoliticus van de Noord-Ierse katholieke partij Sinn Fein en voormalig leider van het Iers Republikeinse Leger (IRA), heeft vandaag zijn vertrek uit de politieke wereld aangekondigd. McGuinness, tot vorige week nog vicepremier van Noord-Ierland, kampt met zware gezondheidsproblemen.

Vorige week stapte McGuinness nog op als vicepremier uit protest tegen het naar zijn mening wanbeheer door de unionistische regeringspartner DUP (Democratic Unionist Party) van het dossier over hernieuwbare energie.



Maandag had Sinn Fein geweigerd een opvolger voor McGuinness aan te duiden. Dat leidde tot de val van de coalitieregering en de aankondiging van nieuwe verkiezingen voor het parlement in Ulster op 2 maart. Aan die stembusgang neemt de 66-jarige McGuinness als kandidaat niet deel. De voormalige IRA-topman is tien jaar lang vicepremier geweest.