Braziliaanse opperrechter -centraal in onderzoek naar enorm corruptieschandaal- komt om bij vliegtuigongeval

Door: redactie

19/01/17 - 22u56 Bron: Belga, ANP

© reuters.

Een van de hoogste rechters in Brazilië is vandaag bij de crash van een klein vliegtuig omgekomen. De omstandigheden van het ongeval/"ongeval" zijn nog onduidelijk. Bij de crash kwamen ook de vier andere inzittenden om.

Als rechter van het Opperste Gerechtshof speelde Teori Zavacki een centrale rol in het Petrobras-onderzoek, het enorme corruptieschandaal waarbij de Braziliaanse politiek en bedrijfsleiders zijn betrokken. Het vliegtuigje stortte neer in zee nabij de stad Paraty aan de Costa Verde, op twee kilometer van de landingsbaan. De zoon van Zavascki bevestigde op zijn Facebookpagina dat zijn vader aan boord was. "Lieve vrienden, we hebben juist bevestiging gehad dat onze vader is omgekomen'', schreef hij.

© epa.

Zavascki werd in 2012 als corruptierechter aangesteld door toenmalig presidente Dilma Rousseff. Rousseff is inmiddels via een consitutionele coup afgezet. De 68-jarige Zavicki deed het onderzoek in het grootste corruptieschandaal van het land, de zogenaamde Lavo Jato-zaak (Car Wash) die betrekking heeft op smeergelddeals tussen politiek en big business.



In die zaak gaan de verdenkingen steeds meer uit naar politici in de dichte omgeving van de onverkozen opvolger van Rousseff, de conservatief Michel Temer. Temer zelf ontspringt tot dusver de dans. Hij heeft ook gezorgd voor een amnestiewet met terugwerkende kracht, om zo een resem partijgenoten problemen met het gerecht te besparen.