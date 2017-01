VN steunt mogelijk militair ingrijpen in Gambia

Door: redactie

19/01/17 - 19u47 Bron: Belga

Met de eedaflegging van Adama Barrow heeft het kleine West-Afrikaanse land Gambia momenteel twee presidenten. Yahya Jammeh, 22 jaar lang autocratisch heerser verloor dan wel de stembusgang, maar weigert op te stappen. Dat had hij gisteren volgens de wet moeten doen. Een militair conflict dreigt. Barrow legde de eed af in de ambassade van Gambia in buurland Senegal.