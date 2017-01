Papa achtervolgt en mishandelt voortvluchtige 'Facebookviespeuk' die zijn dochter lastigviel

Door: redactie

De vader (51) van een Nederlands meisje (14) uit het Brabantse Asten dat online werd lastiggevallen door een 'Facebookviespeuk' heeft de dader vandaag opgespoord en vervolgens mishandeld. Later op de dag gaf hij zichzelf aan bij de politie. Dat schrijft het AD.

De 'Facebookviespeuk' deed zich voor als het 14-jarige internetvriendje 'Jessie', schrijft het AD verder. Zijn echte naam is Jack S. De man zou meerdere meisjes hebben benaderd en lastiggevallen en zou sommigen van hen ook om naaktfoto's hebben gevraagd. De man had eigenlijk al in november vorig jaar voor de rechtbank moeten verschijnen voor het lastigvallen van een ander meisje via sociale media. Hij had foto's van het slachtoffer op een sekswebsite gezet en zich als haar voorgedaan. De politie was actief naar hem op zoek.

De politie vond Jack S. een kwartier later op een terrein in een buitenwijk van Eindhoven, met verwondingen aan zijn neus en zijn hoofd

De vader uit Asten had onlangs ontdekt dat Jack S. online contact had met zijn kind. Hij was ruim twee weken op zoek naar de lastigvaller van zijn dochter. Toen hij vandaag plots diens auto zag staan in Eindhoven, wachtte hij tot de dader opdook om hem vervolgens met de auto te achtervolgen.



Hij had op dat moment al de politie gebeld, maar besloot niet veel later klaarblijkelijk toch om het heft in eigen handen te nemen. Wat er concreet gebeurd is, is niet duidelijk. Maar volgens het AD vond de politie Jack S. een kwartier later op een terrein in een buitenwijk van Eindhoven, met verwondingen aan zijn neus en zijn hoofd.



De man werd naar het ziekenhuis gevoerd en werd later op de middag gearresteerd, omdat hij de voorwaarden heeft geschonden van zijn invrijheidstelling in de zaak waarvoor hij in november voor de rechter had moeten verschijnen. Er is ook sprake van nog andere beschuldigingen waarbij meisjes werden lastiggevallen en om naaktfoto's werd gevraagd. Die andere beschuldigingen worden nog onderzocht, zegt de politie.