Adam dacht constant dat hij mensen zou vermoorden: "De mentale foltering stopte nooit"

Sven Van Malderen

19/01/17 - 18u32 Bron: Express.co/Barcroft

Vijf kinderen, een lieve vrouw, een prachtige villa én een bedrijf dat miljoenen waard is: Adam Shaw leek alles te hebben om gelukkig te zijn. En toch stond hij op een bepaald moment huilend op een brug in Sheffield, klaar om er een einde aan te maken. In zijn hoofd spookte het: hij was er rotsvast van overtuigd dat hij mensen van kant zou maken, een mes zou hij daarbij als wapen gebruiken. Zijn eigen moeder, die hij zo graag zag, stond hoog op het dodenlijstje. Gelukkig was de 39-jarige Brit uit Lincoln géén psychopatische moordenaar, hij leed wel aan een extreme dwangstoornis.

Obsessieve-compulsieve stoornis -of ook OCD genoemd- is een speciale vorm van angst. Patiënten voelen dan meestal een obsessieve drang om bepaalde handelingen uit te voeren. Die compulsies of rituelen dienen om hen -voor even toch- te verlossen van dwangmatige gedachten (obsessies).



In het geval van Shaw speelde zijn moeder een belangrijke rol: hij had schrik dat er haar iets zou overkomen als ze hem op school kwam oppikken. "Ik keek vaak naar de wolken. Als iemand anders er dezelfde vorm in zag, dacht ik dat ze zou sterven. Ook al was ik op dat moment nog maar vijf jaar, ik wist dat die redenering geen steek hield. Maar het is sterker dan jezelf."



De gedachten gingen almaar verder, tot het punt waarop hij vreesde dat hij andere mensen zou pijn doen en zelfs vermoorden. "Ik voelde dat ik mijn moeder en de kinderoppas zou wurgen. Ik kon niet langer in dezelfde kamer als zij zijn." © Kos.

"Op het nieuws zag ik mensen vermoord worden, dat was mijn angst", vertelt Shaw in het bovenstaande filmpje." Op den duur dacht ik dat ik zelf een psychopaat en een moordenaar was. Meer nog: ik voelde er ook een drang toe. In gedachten gaf ik mezelf ervan langs. 'Jij bent zo'n vreselijke kerel, je gaat in de gevangenis belanden, je maakt je familie ten schande.' Ik besefte totaal niet dat dit een mentaal probleem was."



Een mens heeft dagelijks tussen 50.000 en 70.000 gedachten. Wie aan OCD lijdt, hecht echter ook belang aan die ideeën en wordt er angstig van. "Je bent er constant mee bezig. Het lijkt wel een vloedgolf, niets anders doet er nog toe. Ik zag een oud vrouwtje op straat en meteen flitste er door me heen: 'jou kan ik vermoorden'. Maar wat als ik die gedachten niet meer in toom zou kunnen houden? De mentale foltering stopte nooit."



Vreemde gewoontes

Shaw ontwikkelde vreemde gewoontes als antwoord op zijn obsessies. Zo keek hij telkens vier keer onder zijn bed -voor zijn moeder, zijn vader, zijn zus en zichzelf- en had hij ook handboeien op zak. "Zonder dat ding kon ik mijn huis niet verlaten. Het was een deel van mijn leven geworden. Van zodra ik zo'n moordgedachte kreeg, moest ik mijn hand in mijn zakken steken om te checken of de handboeien er zaten. En dan werd ik rustiger."



Vaste rituelen dus. "Voor sommigen volstaat het om vaak genoeg hun handen te wassen of te checken of de deur op slot is, maar er zijn er ook die seksuele gevoelens naar God toe hebben of vrezen dat ze een pedofiel zijn. Zij durven dan niet meer in de buurt van kinderen te komen." © Kos.

Ingestort op vakantie

Zijn vrouw Alissa besefte de ernst van de situatie niet, tot hij tijdens hun eerste vakantie compleet instortte. "We waren naar de Canarische Eilanden gegaan en hij zat in de slaapkamer. Hij kwam huilend naar buiten en ik vroeg wat er scheelde. Eerst dacht ik dat hij iemand anders had en dat hij me dat ging vertellen. Of scheelde er fysiek iets met hem? En dan begon hij te vertellen wat er aan de hand was. Ik was compleet van mijn melk toen hij alles opbiechtte."



Na de vakantie trok Adam met zijn probleem naar een dokter, die stelde meteen de juiste diagnose. "Eindelijk wist ik wat er met me scheelde. Eindelijk zei iemand tegen mij dat ik geen slecht persoon ben en dat ik die ideeën niet écht zou uitvoeren. Hij wilde dat ik in therapie ging bij hem, want dit was nog maar het topje van de ijsberg. Maar ik dacht dat ik het wel zou redden en dat was een zware vergissing." © Kos.

Zelfmoordpoging

"In de iets betere periodes liep alles vrij normaal. Hij had ups en downs, maar daar konden we mee leven", aldus Alissa. "Als het erger werd, ontstonden er spanningen tussen ons. Ons hele leven werd op z'n kop gezet. Adam en ik zijn altijd elkaars beste vriend geweest, op die momenten speel je dat houvast dan kwijt."



"Ik deed soms alsof ik in bed lag te slapen als mijn zoon met mij wilde spelen omdat ik depressief was", voegt Adam toe. "Ik miste verjaardagen omdat ik niet in de buurt van mensen wilde zijn."



Op het dieptepunt zag Adam geen andere uitweg meer dan zelfmoord.

"Ik zat op die brug om er een eind aan te maken. Dan zouden die gedachten me tenminste niet meer kunnen kwetsen. Ik zou mezelf bevrijden. Ik voelde me zo ontspannen, een gevoel dat ik nog nooit meegemaakt had. Maar hoe droevig was dat? Waarom kon ik die prikkels niet in het echte leven voelen? Er moest toch een manier zijn? Op dát moment geloofde ik dat er nog hoop was." © Kos.