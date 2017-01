Peiling toont dat Hillary Clinton het zou halen van huidig burgemeester in race om sjerp New York

Koen Van De Sype

19/01/17 - 17u34 Bron: Daily Mail

© EPA, REUTERS.

Mocht Hillary Clinton meedoen aan de burgemeestersverkiezing van New York, dan zou ze het met ruime voorsprong halen van huidig burgemeester en partijgenoot Bill de Blasio. Dat blijkt uit een peiling van de Quinnipiac University. Aanhangers van de voormalige Democratische presidentskandidate zijn op sociale media een campagne gestart om Clinton te overtuigen een gooi te doen naar de functie, maar zelf heeft ze nog niet gezegd dat ze daar ook maar enige intentie toe heeft.

Volgens de peiling zou Clinton 49 procent van de stemmen halen, de Blasio - die al gestart is met zijn herverkiezingscampagne - amper 29 procent. De verkiezing vindt plaats op 7 november.



De poll wakkert de hoop van Clintonaanhangers aan dat ze haar politieke carrière nieuw leven in zou blazen. Sinds haar nederlaag bij de presidentsverkiezingen in november was het heel stil rond de voormalige minister van buitenlandse zaken. De afgelopen weken ontstonden heel wat groepen op sociale media die haar aanmoedigden om toch een gooi te doen naar de sjerp van de grootste stad van de Verenigde Staten en thuishaven van de nieuw verkozen president Donald Trump. Ook de hashtag 'Hillary for Mayor' deed het goed op Twitter.



Adviseurs

Zelf heeft ze nog niet gezegd of ze het wel of niet doet, maar haar adviseurs zeggen dat het erg onwaarschijnlijk is. De poll toont echter wel aan dat ze nog altijd bijzonder populair is.



Staten Island

Tijdens de presidentsverkiezingen haalde Clinton het in New York. Staten Island was het enige van de vijf districten die voor Trump stemde. In The Bronx, Queens, Brooklyn en Manhattan stemde telkens meer dan 75 procent voor Hillary.