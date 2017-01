Haar vriendje noemde haar dik tijdens een ruzie. Haley (25) nam op zoete wijze wraak

Koen Van De Sype

19/01/17 - 12u53 Bron: Daily Mail

Het gebeurde in het heetst van de strijd. Toen de Australische Hayley Westoby (25) aan het ruziën was met haar vriendje, flapte hij er opeens uit dat ze "wel wat gewicht mocht verliezen". De gemene opmerking kwam hard aan. Maar ze opende ook haar ogen. Want diep vanbinnen vond ze dat hij eigenlijk wel gelijk had. 65 kilo later heeft ze een killerbody. Hij is niet meer in beeld.

© Instagram. Hayley was naar eigen zeggen niet altijd mollig. Op de middelbare school hield ze van sporten en in het bijzonder van lopen. "Ik deed graag de 100 meter sprint", vertelt ze. "Maar toen ik 18 was, liep ik een blessure op aan mijn rechterknie en de dokters vertelden me dat mijn loopcarrière voorbij was."



Achteruit

Van daar ging het snel achteruit met haar gewicht. "Tijdens het eerste jaar van mijn hogere studie blies ik op van 55 tot 119 kilogram", vertelt de jonge vrouw uit Sidney. "De boosdoener: drank en junkfood. En het feit dat ik niet meer bewoog. Ik amuseerde me mijn vrienden in de pub en gooide mijn gezonde zelfgekookte maaltijden in de vuilnisbak. Ik at alleen nog goedkoop microgolfeten."



Alcohol

De ruzie met haar toenmalige vriendje deed haar beseffen dat ze zich inderdaad had laten gaan. En dat het moest veranderen. Ze nam zich voor om te beginnen met 5 kilogram af te vallen. Een haalbaar doel. Van daar zou ze wel zien. "Ik stopte met junkfood en alcohol drinken", zegt de marketing manager. "En ik trok naar de fitness. Elke morgen sta ik sindsdien op om 5.30 uur om mijn oefeningen te doen, voor ik naar het werk vertrek. En dat vind ik helemaal niet erg, want ik doe ze graag."

En dat had snel resultaat. De eerste vijf kilogram vloog eraf. En daarna nog eens vijf en nog eens vijf. Inmiddels weegt ze nog 54 kilogram en voelt ze zich beter dan ooit tevoren. "Alcohol was een van de grootste boosdoeners. Mensen beseffen niet hoeveel calorieën daarin zitten. Alcohol opgeven was moeilijk omdat ik heel sociaal ben en graag uitga. Maar ik besefte al snel dat ik daar geen alcohol voor nodig had. Mensen merken het vaak niet eens dat ik water drink." © Instagram. © Instagram.